Štab za vanredne situacije u Majdanpeku

MAJDANPEK – U Majdanpeku je danas zasedao Štab za vanredne situacije na kojem je razgovarano o aktuelnom stanju u opštini, u vezi sa snežnim nevremenom i merama koje se preduzimaju u cilju zaštite od korona virusa. Dragan Popović, predsednik Opštine Majdanpek i komandant Štaba je rekao da i dalje ima problema u snabdevanju električnom energijom, kako na Miroču, udaljenim kulmama, tako i u trećoj zoni Donjeg Milanovca, čiji žitelji već drugi dan nemaju struju. Osim što je nadležnima naložio hitno rešavanje ovog problema, Popović je obavestio meštane najudaljenijih zaselaka, do kojih je zbog velikih smetova trenutno nemoguće prići, da će uskoro i do njih stići neophodna pomoć u osnovnim životnim namirnicama. Veliku zahvalnost predsednik opštine uputio je svim volonterima koji su na raspolaganju starijim sugrađanima. Najvažnije je da za sada na području opštine Mjadanpek nema zvanično registrovanih sa prisustvom korona virusa. Da bi tako ostalo, neophodno je kretanje smanjiti na najmanju meru i izbegavati putovanja van opštine, rekao je Popović. Što se stanja na putevima tiče, ima dosta problema.Iako su putari stalno na terenu, nove snežne padavine stvaraju nove naslage na kolovozu ali i nanose koji na području sela Gornje reke premašuju metar. Visina snežnog pokrivača u gradu je preko pola metra, zbog čega su, nakon raščišćavanja mnoge ulice pretvorene u jednosmerne. Ono na šta se treba pripremiti narednih dana za kad meteorolozi najavljuju porast dnevne temperature, koja će usloviti naglo otapanje snega, jesu moguće poplave. Kako bi se to predupredilo,već danas su, na sednici Štaba , dogovorene mere odbrane od poplava, za šta, kako se čulo, ima dovoljno džakova sa peskom.

