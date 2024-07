Stanimir Prelić novi predsednik FK „Bor 1919“

Fudbalski klub „Bor 1919“ prošlu sezonu u Zoni istok završio je na drugom mestu. Liga je reorganizovana za narednu sezonu, smanjen je broj ekipa, ali će takmičenje biti znatno jače. U borskom klubu izabrano je novo rukovodstvo čiji je cilj plasman u viši rang takmičenja.

BOR – Na vanrednoj Skupštini fudbalskog kluba „Bor 1919“ izabrano je novo rukovodstvo. Za predsednika kluba, čiji je mandat do 2028. godine, izabran je Stanimir Prelić iz Čačka, nekadašnji predsednik fudbalskog kluba Borac iz ovog grada. Za potpredsednike su izabrani dosadašnji predsednik Saša Đorđević i Ivan Marinković, za direktora Filip Tošić, a za sportskog direktora Milomir Lukić.

„Došao sam na poziv gradonačelnika Bora sa kojim se dugo poznajem i veliki smo prijatelji, da vratimo klub na mesto gde je nekada bio. Sećam se iz vremena kada sam bio mali da je Bor bio u Prvoj ligi, da su tu igrali Crvena zvezda i Partizan. Interesuje me samo vraćanje na taj put i obećavam građanima Bora i gradonačelniku da ćemo Bor dovesti do Prve lige. Kompletan rad u klubu ćemo iz korena promeniti i revidiraćemo igrački kadar. Dovešćemo dosta igrača sa strane, jer moramo svake godine da napredujemo po jedan rang. Uporedo ćemo raditi sa decom iz Bora i stvarati kadar, ali za to će biti potrebno vreme, barem dve do tri godine. Pojačaćemo i trenerski kadar, pre svega za rad sa omladinom i za prvi tim“, rekao je Stanimir Prelić, novoizabrani predsednik FK „Bor 1919“.

Cilj je da novo rukovodstvo za predstojeću sezonu Zone istok, spremi što kvalitetniji tim kako bi među 12 klubova, koliko je posle reorganizacije lige ostalo u ovom rangu, izborili plasman u Srpsku ligu, zatim ukoliko se stvore uslovi za to i u više rangove takmičenja.