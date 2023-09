Starim studentima produžen rok za diplomiranje

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o visokom obrazovanju kojim se starim studentima produžava rok za završetak studija za tri godine.

Studentima upisanim na osnovne studije i studije na visokim školama do 10. septembra 2005. godine omogućava se završetak započetih studija do kraja školske 2025/2026. godine, a studentima upisanim na integrisane studije iz polja medicinskih nauka do kraja školske 2026/2027. godine.

Takođe, studenti upisani na magistarske studije kao i kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do 10. septembra 2005. godine, odnosno studenti koji su upisali doktorske studije po propisima koji su važili do tog datuma imaju rok za završetak studija po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2025/2026. godine.