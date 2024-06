Studenti Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu i Tehničkog fakulteta u Boru posetili zeleni rudnik Čukaru Peki

Studenti Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu i Tehničkog fakulteta u Boru sa svojim profesorima posetili su postrojenja rudnika Čukaru Peki i upoznali se sa metodologijom rada i najmodernijim tehnologijama koje se primenjuju.

BOR, ČUKARU PEKI – Za trinaest studenata treće i četvrte godine, kao i master studija smera Inženjerstvo zaštite životne sredine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, poseta službi Ekologije i zaštite životne sredine, Postrojenju za pripremu pasta zasipa, Pogonu za prečišćavanje otpadnih voda i jalovištu bila je izuzetna prilika da u praksi vide kako se primenjuju tehnologije i metode rada koje su u potpunosti usmerene na zaštitu životne sredine.

U rudniku Čukaru Peki koriste se, kako je istakao Uroš Pantelić, asistent na Katredri za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine RGF-a, najbolje metode za sprečavanje zagađenja životne sredine.

„Lako je studentima pokazati slike i reći da se to koristi negde u svetu, a u rudniku Čukaru Peki videli su da se tako nešto primenjuje i u našoj zemlji. Ovo je odlična kompanija u kojoj smo videli kako može da se napravi spoj rudastva i zaštite životne sredine i da ne mora doći do degradacije, već da sve može da se drži pod kontrolom. Videli smo kako se radi monitoring životne sredine, vazduha, vode, zemlje, kako se vrši prečišćavanje otpadnih voda, odlaganje jalovine, čak i koje su mere primenjene za sprečavanje zagađenja životne sredine. Ovo je primer dobre prakse, svetske prakse, gde studenti mogu da vide na jednom mestu apsolutno sve što uče na našem fakultetu”, naglasio je Pantelić.

Metodologija i organizacija celog rudnika Čukaru Peki je savršena, smatra student master studija inženjerstva zaštite životne sredine Bojan Živanović i dodaje da je upravo to ključ napretka i budućnost rudarstva.

„Ovo je najbolji rudnik u Srbiji u kojem sam bio, a posetio sam mnogo rudnika. Mnogo mi je drago što jedan svetski rudnik postoji u našoj državi. Sve je dobro organizovano, svako je zadužen za svoj deo posla i daje svoj maksimum kako bi svi i ceo rudnik mogao da napreduje. Kolegama ću reći da je Čukaru Peki najbolji rudnik u Srbiji, jer ovo što sam ovde doživeo i video je zaista nešto impozantno i zahvaljujem se kompaniji Srbija Ziđin Majning što nas je ugostila na najbolji mogući način”, istakao je Živanović.

Studentkinja četvrte godine inženjerstva zaštite životne sredine Marija Đokić kaže da kompanija Srbija Ziđin Majning dosta ulaže u zelenilo, zaštitu vazduha, zemljišta, vode, da se stalno vrše kontrole na visokom nivou, a Pogon za prečišćavanje otpadnih voda funkcioniše savršeno.

„Posetili smo mnogo rudnika do sada, ali moram da istaknem da je Čukaru Peki najsavremeniji od svih, da smo ovde najbolje primljeni i ugošćeni. Mnogo smo toga ovde videli što nismo u ostalim rudnicima. Ova poseta mi, kao budućem inženjeru zaštite životne sredine, mnogo znači zato što kompanija Srbija Ziđin Majning zapošljava mlade inženjere bez iskustva, što je zaista za svaku pohvalu jer sam sigurna da ovde možemo da steknemo vrlo značajno iskustvo”, rekla je Đokić.

Osim što su mogli da vide kako funkcioniše i radi prvi zeleni rudnik u Srbiji, ova zajednička poseta bila je fantastična prilika da studenti Rudarsko-geološkog i Tehničkog fakulteta, kao i njihovi profesori razmene znanja i iskustva, kako međusobno, tako i sa stručnjacima zaposlenim u kompaniji Srbija Ziđin Majning.

Vanredni profesor na Tehničkom fakultetu u Boru, smer Priprema mineralnih sirovina Maja Trumić ističe da studentima mnogo znači to što više puta godišnje posećuju postrojenja rudnika Čukaru Peki i obavljaju obaveznu stručnu praksu.

„S obzirom na to da su tehnologija i uređaji koji se koriste u rudniku Čukaru Peki savremeni, studentima to dosta znači i kad polažu ispite. Čukaru Peki je zeleni rudnik i to se i vidi kada se poseti područje rudnika, a i postrojenja. Možda bismo mogli da razmišljamo o tome da u budućnosti naši studenti, u saradnji sa stručnjacima iz kompanije Srbija Ziđin Majning, rade završne radove, da preuzimamo uzorke i formiramo teme za završne radove, a da analize studenti obave ovde u rudniku i tako potvrde svoja istraživanja”, kazala je profesorka Trumić.

U odnosu na prošlu godinu kada je prvi put došla, Marina Duralić, studentkinja treće godine Tehničkog fakulteta u Boru sa smera PMS kaže da rudnik Čukaru Peki još lepše izgleda, da je izgrađeniji i zeleniji.

„Sviđa mi se to što je ovaj rudnik drugačiji od ostalih po svojoj opredeljenosti da štiti životnu sredinu. U okviru stručne prakse imala sam priliku da posetim druge rudnike i moram da kažem da je ovde proces rada automatizovan, mašine su savremenije, a samim tim je i rad olakšan. Prostor ovog rudnika je takođe mnogo lepši nego na drugim mestima. Danas smo posetili pogon Flotacije, Laboratoriju, Pasta zasip i mogu da kažem da mi se Pogon za pripremu mineralnih sirovima baš sviđa i mogu sebe da zamislim kao radnika ove kompanije u budućnosti“, istakla je Marina Duralić.