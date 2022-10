Subvencije za nabavku ogreva dobilo 1.200 domaćinstava

BOR – Do sada je u Centru za socijalni rad u Boru obrađeno 3.345 zahteva građana na ime nabavke ogreva za domaćinstva koja nisu priključena na sistem daljinskog grejanja. Sredstva su uplaćena na namenske račune oko 1.200 građana. Ostala domaćinstva će ovu pomoć dobiti nakon rebalansa republičkog budžeta, sredinom novembra, jer, kako kažu nadležni u Centru ova vrsta pomoći realizuje se isključivo uz odobrenje Ministarstva finansija s obzirom na to da je reč o državnoj ustanovi. Do ovog roka biće nastavljena odbrada pristiglih zahteva kako bi se otklonile eventualne nepravilnosti ili dopunila dokumentacija. Za ovu vrstu pomoći Grad Bor je iz budžeta izdvojio oko 100 miliona dinara. Svakom domaćinstvu koje ispunjava uslove za subvenciju se isplaćuje jednokratna pomoć od 18.000 dinara.

