SRBIJA, BOR – U Srbiji u petak jutro vedro, u dolinama i kotlinama sveže i maglovito. Tokom dana sunčano i tropski toplo. Jugoistočni vetar biće u pojačanju i u košavskom području biće umeren do jak. Minimalna temperatura od 11 do 20°C, maksimalna dnevna od 31 do 35°C.

U Boru u petak sunčano. Duvaće slab, jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 18° C, maksimalna dnevna 28° C.