Sutra i kiša i sunce

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno, ali toplo za ovo doba godine, povremeno sa kišom, na višim planinama sa snegom. Očekuju se i sunčani intervali, a u toku večeri i noći razvedravanje. Duvaće umeren do jak jugozapadni vetar, do kraja dana u slabljenju. Minimalna temperatura od 4 do 8°C, maksimalna dnevna od 11 do 17°C.

U Boru u utorak prepodne oblačno i suvo, popodne pretežno sunčano. Duvaće jak, vetar. Minimalna temperatura 5° C, maksimalna dnevna 10° C. Pretežno sunčano i toplo i u sredu i u četvrtak.