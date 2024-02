Sutra počinje preregistracija

Preregistracija poljoprivrednih gazdinstava u Boru za ovu godinu počinje sutra i biće završena do 8.februara. Zemljoradnicima koji to ne mogu učiniti sami, stručne službe će omogućiti da u gradu i svojim selima to obave, kako bi se ubrzala procedura i smanjili nepotrebni putni troškovi.

BOR – Predstavnici Gradske uprave u Boru i Poljoprivredno savetodavne stručne službe u Negotinu, za sve zainteresovane zemljoradnike organizuju posete gradu i okolnim selima da bi im pomogli oko obnove registracije gazdinstava za tekuću godinu. Raspored pružanja ove vrste pomoći počinje 1.februara u sali Gradske uprave i u selu Luka, a završava obilaskom mesne zajednice Tanda, osam dana kasnije. Raspored će biti postavljen na sajtu Grada Bora, kao i na oglasnoj tabli pisarnice Gradske uprave.

„Potrebno je da aplikanti ponesu telefon gde im je instalirana odgovarajuća aplikacija. Reč je samo o obnovi gazdinstava, a kasnije će biti organizovano prijavljivanje za subvencije“ naglašava Ljubiša Repedžić član Gradskog veća u Boru zadužen za razvoj poljoprivrede.

Na području grada Bora registrovano je oko dve i po hiljada gazdinstava, a Platforma e agrar pokrenuta je da bi se olakšalo prijavljivanje domaćinstava, kao i podnošenje zahteva za subvencije države.