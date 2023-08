Sve borske škole spremne za početak nove školske godine

Za 3048 osnovaca u Boru, sutra počinje nova školska godina, a prvi put u školske klupe sešće 393 đaka prvaka. Sve osnovne škole spremne su za početak nastave, a stepen bezbednosti učenika biće podignut na najviši nivo.

BOR – Nakon letnjeg raspusta, sutra će u školske klupe sesti više od 3000 osnovaca na teritoriji Grada Bora. Škole su obezbedile sve neophodne uslove za odvijanje nastave, a đake će dočekati sa određenim novinama po uputstvu Ministarstva prosvete.

„Sve osnovne škole na teritoriji Grada Bora spremne su za početak nove školske godine. Nastava će se odvijati u skladu sa smernicama Ministarstva prosvete, prve dve nedelje biće realizovana tematska nastava čiji je cilj da učenike pripremi za školsku godinu koja treba da se odvija u pozitivnoj atmosferi. U borskim osnovnim školama ukupno je 3048 učenika, a u prvi razred će krenuti 393 đaka, što je u poređenju sa sredinama u okruženju zavidan broj“, istakao je Radiša Petković, koordinator rada borskih osnovnih škola.

U borskim školama je u skladu sa brojem đaka formiran dovoljan broj odeljenja tako da nema tehnoloških viškova. I ove godine, besplatne udžbenike dobiće svi osnovci.

„Grad Bor je obezbedio besplatne udžbenike za sve učenike od prvog do četvrtog razreda, a kompanija Ziđin za učenike od petog do osmog razreda koji će im biti uručeni prvog školskog dana. Uz to, za prvake su obezbeđeni i osnovni pribor i rančevi, a kompanija „Bambi“ iz Požarevca pokloniće im paket plazma proizvoda. Svim učenicima osnovnih i srednjih škola želim srećan početak nove školske godine, a takođe bih poželeo srećan početak i svojim kolegama, prosvetnim radnicima, da budu zdravi i uspešni na svom poslu jer samo tako dobićemo generacije koje će moći da nas jednog dana zamene“, rekao je Petković.

Stepen bezbednosti učenika biće dodatno pojačan u saradnji sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, naglasio je Petković.