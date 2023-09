Svečano zasedanje lokalnog parlamenta povodom Dana Opštine Majdanpek

Pored izgradnje nove toplane u Majdanpeku i parka u Donjem Milanovcu, jedna od najznačanijih investicija u protekloj godini bila je izgradnja dečijih vrtića po evrpskim standardima, u svim naseljenim mestima u opštini, rekao je Dragan Popović, predsednik Opštine, na svečanoj sednici povodom 12. septembra, Dana Opštine, dodajući da će jedna od većih investicija u narednoj godini biti izgradnja akva parka u Rudnoj Glavi, vrednosti 460 miliona dinara. Svečano zasedanje lokalnog parlamenta završeno je dodelom septembarskih nagrada najviših priznanja Opštine.

MAJDANPEK – Svečana sednica, povodom 12. septembra, Dana Opštine Majdanpek kao i uvek bila je prilika za osvrt na proteklu godinu, u kojoj je započeto nekoliko velikih projekata.

„Pored izgradnje nove toplane u Majdanpeku i parka u Donjem Milanovcu, jedna od najznačanijih investicija bila je izgradnja dečijih vrtića po evropskim standardima, u svim naseljenim mestima u opštini“, rekao je Dragan Popović, predsednik Opštine, dodajući da će jedna od većih investicija u narednoj godini biti izgradnja akva parka u Rudnoj Glavi, vrednosti 460 miliona dinara.

On je, takođe, napomenuo da sve to ne bi bilo moguće da budžet iz godine u godinu nije sve veći, zahvaljujući, pre svega, kompaniji Ziđin, nakon čijeg dolaska je Majdanpek od opštine iz četvrte grupe razvijenosti, došla do četvrtog mesta u Republici, po visini prosečnih primanja.

Pored odbornika lokalnog parlamenta, predstavnika javnog života, predsednika i gradonačelnika okolnih opština i gradova, načelnika Borskog okruga, svečanoj sednici su kao i svake godine prisutvovali i gosti iz bratske Opštine Čelinac, u Republici Srpskoj.

„Drago mi je što dolazeći nekoliko godina u Majdanpek, povodom 12. septembra, svaki put vidim napredak, kojem se i mi u bratskom Čelincu radujemo“, rekao je Vlada Gligorić, načelnik u Opštini Čelinac, prenoseći pozdrave i čestitke iz Republike Srpske.

Svečano zasedanje lokalnog parlamenta završeno je dodelom septembarskih nagrada i pohvala, najviših priznanja Opštine, a praznovanje 12. septembra nastavljeno je na gradskom stadionu, uz posluženje za sve Majdanpečane i nastup Dejana Petrovića i Big benda i koncert Milice Pavlović.