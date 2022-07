Svetski dan hepatitisa, 28. jul, obeležava se ove godine pod sloganom „Hepatitis ne može da čeka” sa ciljem širenja informacija o virusnim hepatitisima i neophodnosti testiranja kako bi se pristupilo daljim dijagnostističkim postupcima i terapiji.

Jedini način pravovremenog otkrivanja bolesti je testiranje na hepatitis B i C. U cilju promocije značaja testiranja, u sklopu ovogodišnje kampanje u Republici Srbiji, u periodu od 28. jula do 22. avgusta biće omogućeno dobrovoljno, poverljivo, besplatno i anonimno savetovanje i testiranje. Svi zainteresovani građani testiranje mogu obaviti bez lekarskog uputa. Virusi hepatitisa B i C mogu izazvati i akutni i hronični oblik hepatitisa, a nelečen hronični hepatitis može dovesti do ciroze i raka jetre. Virus hepatitisa C je virus koji se prenosi putem krvi. Bolest se razvija ili potpuno bez simptoma ili sa veoma blagim manifestacijama (mučnina, problem sa spavanjem, umor). Antivirusni lekovi mogu da izleče više od 95% osoba sa infekcijom hepatitisom C. Trenutno ne postoji vakcina protiv virusa hepatitisa C, napominje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.