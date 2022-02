BOR – Deset takmičara Džudo kluba Bor učestvovalo je na međunarodnom turniru u Rumi. U konkurenciji od 45 klubova i 510 takmičara borski klub osvojio je četiri odličija. Veljko Stanković u kategoriji do 28kg osvojio je drugo mesto, Strahinja Ristić u kategoriji do 34kg treće mesto kao i Teodor Luka Nikolić u kategoriji do 42kg i Anastasija Nikolić u kategoriji do 36kg.

