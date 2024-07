Tender za novu bolnicu u Boru propao zbog heliodroma

Grad Bor raspisao je početkom jula novi tender za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove Opšte bolnice. Prethodni je poništen zbog žalbe projektantske kuće na zahtev da u okviru nove bolnice bude izgrađen heliodrom.

BOR – Grad Bor raspisao je početkom jula novi tender za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove Opšte bolnice u Boru, koja bi prema planu trebalo da bude locirana u Novom gradskom centru, na potezu između ovog naselja i Doma zdravlja.

Prvi tender za projektovanje poništen je, a razlog je žalba jedne od projektantskih kuća koje su se javile, na zahtev da u okviru nove bolnice bude izgrađen heliodrom.

„Smatram da je sasvim normalno da bolnica u Boru ima heliodrom, uzimajući u obzir da imamo sedam rudnika i da se nalazimo na sto kilometara od prvih velikih kliničkih centara. Iako smatram da je to loš potez prema Gradu Boru, ne želimo da gubimo vreme. Raspisali smo novi javni poziv za projektovanje, kako bismo što pre započeli radove na izgradnji. Tender je otvoren do drugog avgusta, i očekujem da do kraja godine dobijemo završen projekat. Planiramo da već naredne godine, u dogovoru sa resornim ministrom Darkom Glišćem, započnemo izgradnju nove bolnice jer Bor zaslužuje moderan zdravstveni objekat. Naša stara bolnica, izgrađena 1936. godine, više ne ispunjava savremene standarde. Takođe planiramo za narednu godinu i rekonstrukciju Doma zdravlja. Želimo da svaka ordinacija, čekaonica, prilazni delovi objekta i hodnici dobiju novi izgled, kako bismo zaokružili investicioni proces koji smo pokrenuli kao grad, ali i Republika Srbija. Stvaramo uslove da novi lekari dođu u Bor, kao i da se naši mladi lekari vraćaju i ovde završavaju specijalizaciju.“ – rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Za izradu projektne dokumentacije iz gradskog budžeta opredeljeno je 40 miliona dinara. Izgradnju nove bolnice finansiraće Republika Srbija, a njena okvirna bruto površina trebalo bi da bude 20 hiljada kvadratnih metara sa 16 odeljenja, a minimalni broj kreveta za smeštaj pacijenata trebalo bi da bude 340.