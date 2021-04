Testiranje miniranja od 9 do 11 časova

BOR – Kompanija Serbia Zijin Copper najavila je da će sutra, 27. i 29.aprila od 9 do 11 časova testirati nivo buke i potresa miniranjem na novom vertikalnom oknu rudnika Jama koje ima uticaj na naselje Brezonik. Planirano testiranje ima za cilj smanjenje buke i uticaja na lokalno stanovništvo kao i dobijanje relevantnih podataka potrebnih za tehničko projektnu dokumentaciju Instituta u Boru, navodi se u saopštenju ove kompanije.

Prethodna miniranja bila su 20. aprila kada je izmerena vrednost buke bila od 40 do 50 decibela i 21. aprila kada je izmereno 37 do 45 decibela, a prosečna vrednost decibela buke izmerena 25.aprila je 33 do 45.

Serbia Zijin Copper podseća i da je od 9. aprila kada su obustavljeni radovi miniranja na novom vertikalnom oknu rudnika Jama, preduzela niz mera za smanjenje buke i potresa.