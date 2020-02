Toplije u nedelju

SRBIJA, BOR – Na severu Srbije u nedelju umereno do potpuno oblačno i suvo, ali toplije, u ostalim predelima umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, krajem dana i tokom večeri u pojačanju. Minimalna temperatura od -3 do 2, maksimalna dnevna od 12 na severozapadu do 18 stepeni na jugoistoku Srbije.

U Boru u nedelju pretežno sunčano. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 14 stepeni.

Do sredine naredne nedelje, pretežno sunčano sa temperaturom do 16 stepeni.