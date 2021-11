BOR – Da bi se učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji motivisali da budu fizički aktivni i da vode zdrave stilove života, Olimpijski komitet, Savez za školski sport Srbije i Ministarstvo omladine i sporta, uz pomoć Delegacije EU u Srbiji pokrenuli su akciju „Trčim za školu’“. Potrebno je instalirati aplikaciju „TreninGO’“, izabrati školu i trčati. U akciji učestvuje 10 škola u Srbiji, među njima i OŠ „3. oktobar“ u Boru.

Olimpijski komitet Srbije je animirao olimpijce da na aplikaciji „TreninGO“ objavljuju svoje treninge, tako da je učesnicima izazovima omogućen uvid.

Izazov „Trčim za školu“, koji podržava i program Evropske unije Erazmus plus, počeo je od obeležavanja Evropske nedelje sporta, a traje do 15. novembra. Do sada je u Boru evidentirano blizu 190 pratilaca aplikacije „TreninGO“, što grad trenutno svrstava na šestu poziciju u okviru ove akcije.