Treća faza vodovoda u Metovnici u završnoj fazi

BOR – Treća faza vodovoda u borskom selu Metovnica privodi se kraju, a u toku su i radovi četvrtoj, petoj i šestoj fazu, čime bi najvećem delu meštana ove mesne zajednice bilo omogućeno da se priključi na gradski vodovod.

Kako je naglasio gradonačelnik Bora prilikom obilaska radova, šest mašina je svakodnevno na terenu i do novembra bi trebalo da bude postavljeno više od 15 kilometara vodovodne mreže. Grad Bor je iz lokalnog budžeta obezbedio sredstva za prve tri faze vodovoda, duge nešto više od osam kilometara, od kojih su dve završene prošle godine. One podrazumevaju dovođenje vodovoda do sela, dok je iz donacije kompanije Ziđin obezbeđena izgradnja 12 i po kilometra vodovoda kojim će u različitim rejonima Metovnice biti omogućen priključak za domaćinstva.

U toku su i radovi na vodovodu u Bučju koji bi takođe, većim delom trebalo da bude završen ove godine.