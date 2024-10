Treće radničke sportske igre kompanije „Srbija Ziđin Koper“

Delom na Borskom jezeru, delom u Boru, kompanija „Srbija Ziđin Koper“ organizovala je treće Radničke sportske igre. Nekoliko stotina zaposlenih takmičilo se u devet disciplina, a za najbolje su obezbeđene nagrade. Cilj je bi promocija sporta i zdravog načina života.

BOR – Kompanija Srbija Ziđin Koper organizovala je i ove godine, delom na Borskom jezeru, delom u nekadašnjoj Istra kuli i u borskom Sportskom centru, radničke sportske igre, na kojima su učestvovali zaposleni u ovoj kompaniji u Boru i Majdanpeku.

Takmičenje je organizovano u devet sportskih disciplina, nadvlačenju konopca, badmintonu, stonom tenisu, fudbalu, kuglanju, košarci, pikadu, ribolovu i šahu, u kojima je učestvovalo nekoliko stotina zaposlenih.

„Ovaj događaj nije samo proslava u čast sportskih veština, već je i dokaz postojanja timskog duha, posvećenosti i izdržljivosti koje karakterišu sve nas u kompaniji. Sport nas uči važnim lekcijama o disciplini, istrajnosti i težnji ka savršenstvu. To su one iste vrednosti koje nas vode ka uspehu na poslu. Težimo savršenstvu u svakom projektu, svakom izazovu i u svakoj prilici sa kojom se susretnemo. Ovaj sportski događaj nam pruža jedinstvenu priliku da ojačamo veze unutar našeg tima. To je šansa da iskoračimo od naših svakodnevnih rutina, da se povežemo jedni sa drugima u duhu prijateljskog nadmetanja. Bodrite svoje kolege, probijte svoje lične granice i uživajte u svakom trenutku ovog događaja“, rekao je na otvaranju Ću Guodžu, generalni direktor „Srbija Ziđin Koper“ Bor.

Najveći deo takmičenja organizovan je u hotelu „Jezero“ i na njegovim sportskim terenima, a među najinteresantnijim disciplinama i ove godine bili su mali fudbal i nadvlačenje konopca.

„Mislim da je kompletna organizacija igara bila odlična. Ja sam i prošle godine sa ekipom učestvovao i tada smo zauzeli drugo mesto. Ovo je odlična prilika pre svega za druženje sa drugim radnicima, jer svi mi radimo po smenama i nemamo toliko prilika da se sretnemo i provedemo vreme zajedno“, kaže Ramadan Useinović, učesnik takmičenja u malom fudbalu.

„Organizacija je zaista dobra, malih problema smo imali samo sa vremenom. Ja drugu godinu učestvujem u nadvlačenju konopca i ovakve igre su nam prilika da izađemo iz dnevnih obaveza i radnih zadataka, da se opustimo i družimo“, kaže Milan Jankucić, učesnik takmičenja u nadvlačenju konopca.

Kompanija „Srbija Ziđin Koper“ je ovakve igre prvi put organizovala 2020. godine, a posle pauze zbog pandemije korona virusa, nastavljene su prošle i ove godine. Za najbolje ekipe i pojedince obezbeđene su novčane nagrade.