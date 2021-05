Tri medalje za Karate klub Bor u Beočinu

U organizaciji Karate Federacije Srbije u Beočinu je održan Kup Srbije za kadete, juniore i seniore u katama i borbama, pojedinačno i ekipno.

Učestvovalo je više od 700 takmičara iz preko 120 klubova Srbije.

Karate klub „Bor“ je imao tri takmičara, koja su nastupala u katama i borbama u pet kategorija i osvojila tri medalja, srebrnu i dve bronzane.

Srebro je osvojila kadetkinja, Iva Krstić, u katama u klasi A. Bronzane medalje je osvojio Dejan Sejdija u borbama kod juniora do 55kg i u seniorskoj kategoriji do 60kg. Odličan nastup i borbu je imao i Emir Sejdija, u kategoriji juniora do 61kg, ali nije uspeo da dođe do medalje. Zauzeo je peto mesto.