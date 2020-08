„Trinaesta priča“ Baneta Dimitrijevića  

BOR – Branislav Bane Dimitrijević borski pesnik, pripovedač, esejista i bloger, u svoju književnu biografiju upisao je još jedan naslov, roman „Trinaesta priča“, jedan srećan roman od 13 tužnih priča.

„Ova knjiga zatvara jednu celinu, jednu borsku trilogiju, nakon moje dve prethodne knjige priča. Iako nije direktno vezana za Bor, ovo je u mnogome borska knjiga, jer se u njoj javljaju ljudi iz Bora i mesta u Boru. Sam podnaslov puno govori o knjizi, ona se satoji od 13 priča, koje zajedno čine jedan nadsvođeni fragmentirani roman, pa tako može da se čita na nekoliko načina. Svaka priča je za sebe, ali s obzirom na to da su one „uvezane“ na mnogo načina, može da se čita i kao fragmentirani roman ili kao diskusija o sećanju. Priče su zasnovane na urbanim legendama, to su priče iz porodice, škole, sa posla, one koje se inače pričaju uz kafu, u dve tri rečenice, svi se nasmeju i pređu na neku sledeću temu. Međutim, sve te teme ja sam želeo da sačuvam od zaborava„, kaže Bane Dimitrijević, autor romana.

Knjiga će biti dostupna čitaocima u svim Vulkan i Delfi knjižarama. Određeni deo tiraža, na prvoj stranici knjige umesto posvete, imaće ručno ispisanu Banetovu pesmu, svaki od 50 primeraka različitu. Tako će svih pedeset bibliofilskih primeraka zapravo činiti zajedno i jednu zbirku pesama Baneta Dimitrijevića, pesama nastalih tokom vanrednog stanja izazvanog korona virusom.