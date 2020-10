Trška crkva, najstariji verski objekat u Braničevskom okrugu

SUVI DO, ŽAGUBICA – U ataru sela Suvi Do kod Žagubice, na 87 kilometara od Požarevca, nalazi se Trška crkva, najstarija crkva u Braničevskoj eparhiji. Sagrađena je u stilu Raške škole, a ime je dobila po selu Trg, u kojem je preovladavalo trgovačko stanovništvo. Ne postoje sigurni podaci o vremenu njene gradnje, ali, sudeći prema pojedinim izvorima i njenoj arhitekturi, nastala je od 9. do 13. veka, pre vladavine kralja Dragutina. Ova crkva, ili Manastir rođenja Bogorodice, kroz istoriju je više puta rušena i obnavljana. Zanimljivi su reljefni i klesani elementi, a posebno severni grifon koji u prednjim kandžama drži glavu ovna, a u zadnjim glavu čoveka.

Na području Homolja nalazi se još nekoliko crkava i manastira koji su označeni i na turističkim mapama ovog kraja. Najpoznatiji je Gornjak u čijoj porti se početkom septembra održava značajna kulturno-književna manifestacija „Noć u Gornjaku“.