U Boru obeležen Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembar, u Srbiji se obeležava kao državni praznik od 2012. Polaganjem cveća i venaca, predstavnici Grada Bora, boračkih organizacija i GO SPS – a, odali su počast junacima koji su svoje živote dali za slobodu i mir budućih generacija.

BOR – Polaganjem venaca na spomen obeležje palim borcima u ratovima od 1912. do 1918. Godine, u Boru je obeležen Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Na ovaj značajan datum srpske istorije, vence su položili gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić sa saradnicima, predstavnici Vojske Srbije, GO SUBNOR-a, rezervnih vojnih starešina i Socijalističke partije Srbije. 11. Novembra 1918. godine u Francuskoj je potpisano primirje koje je bilo na snazi do zaključenja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine, kada je formalno okončan Prvi svetski rat.

“Kroz istoriju, naša zemlja je uvek bila na vetrometini i istoka i zapada, ali se uvek znalo, u svakom ratu, da su ljudi koji žive na ovom prostoru Srbi, Vlasi, Rumuni, Crnogorci, imali samo jednu zemlju za koju su se borili i davali svoje živote, Ta zemlja se zvala, Srbija, Jugoslavija, ali kako god se zvala postojao je samo jedan cilj, a to je da danas mi, buduće generacije, imamo slobodnu državu. I zato danas Srbija treba da stoji čvrsto, ponosna na naše junake i borce koji su svoj život dali za našu zemlju”, rekao je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

Zahvaljujući proboju Solunskog fronta, srpska vojska dala je istorijski doprinos bržem završetku rata, kapitulaciji Bugarske, zatim i Austro ugarske na kraju i Nemačke. Od 2012. godine 11. novembar se obeležava kao državni praznik u Srbiji u spomen na više od milion i 300 hiljada srpskih žrtava koliko ih je stradalo u Prvom svetskom ratu.