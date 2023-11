U Boru više od šest i po hiljada obolelih od dijabetesa

U svetu se 14. novembar od 1991. godine obeležava kao dan borbe protiv dijabetesa. Od ove hronične bolesti sve više oboljevaju i deca, a u svetu je više od pola milijarde registrovanih slučajeva.

BOR – Svetski dan borbe protiv dijabetesa, 14. novembar, ove godine u Srbiji obeležava se na temu „Pristup dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti“. U svetu ona poprima razmere epidemije, sa više od 560 miliona registrovanih pacijenata. U Srbiji se taj broj kreće oko 800 hiljada, dok je u Boru broj registrovanih pacijenata veći od 6 i po hiljada.

Ova nezarazna bolest je među tri vodeća uzroka smrti u Srbiji, a velika opasnost je u tome što nema izraženih simptoma, do trenutka kada nivo šećera u krvi ne bude veoma povećan. Kontrolom krvi se veoma jednostavno utvrđuje da li postoji problem i zato je potrebno da se ova analiza radi najmanje dva puta godišnje, kažu u borskoj Bolnici i dodaju da se sa dijabetesom živi normalno, uz promenu pojedinih navika. Važno je otkrivanje problema pre pojave ozbiljnijih simptoma ili posledica koje ponekad mogu da dovedu do invalidnosti, čak i do smrtnog ishoda.

Borsko udruženje dijabetičara „Plavi istok“ počeli je organizovanje konsultacija i provere šećera u gradskim i seoskim mesnim zajednicama, a kao donacija biće građanima podeljeno ukupno 200 aparata za merenje šećera.