U Ministarstvu poljoprivrede najavljuju dovoljno đubriva za prolećnu setvu

SRBIJA, BOR-Za predstojeću setvu u Srbiji će biti obezbeđeno 400 hiljada tona Uree i NPK đubriva, što će biti u skladu sa potrebama srpskih poljoprivrednika, pa ratari nemaju razloga za zabrinutost. Uprkos velikim problemima kako u transportu, tako i samoj proizvodnji, đubriva na međunarodnom tržištu, Srbija je uspela da obezbedi potrebnu količinu, za razliku da mnogih zemalja, posebno onih u okruženju, kažu u Ministarstvu poljoprivrede.

Povodom skoka cene inputa u ratarskoj proizvodnji, najavljene su i dve konkretne mere podrške države. Prva se odnosi na beskamatne kredite kod poslovnih banaka za poljoprivrednike, sa rokom otplate do tri godine i mogućim grejs periodom do godinu dana, dok se druga mera odnosi na ukidanje carina od deset odsto za nabavku đubriva sa tržišta trećih zemalja. Iako je cena inputa skočila i do 50 odsto, ističu u resornom Ministarstvu, važna je činjenica i da je konačna cena proizvoda, poput pšenice, povećana i do 90 procenata, što poljoprivrednicima omogućava zaradu. Najavljena je, takođe, i vanredna kontrola kvaliteta uvezenog đubriva, kako u postojećoj situaciji ne bi došlo do bilo kakve vrste zloupotreba i nanošenja štete poljoprivrednicima. U svakom slučaju, naglašavaju u Ministarstvu poljoprivrede Srbije, u narednih mesec dana se očekuje stabilizacija tržišta i snižavanje cene đubriva.