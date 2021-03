U „Novom Cerovu“ od aprila 10.000 tona rude dnevno

BOR – „Novi izazov i zadatak za najmlađi rudnik „Novo Cerovo“ jeste dnevna proizvodnja 10.000 tona rude od aprila“, kaže direktor ovog rudnika Jian He Yuan. Kako je istakao, do sada su ostvareni svi ciljeve po pitanju proizvodnje, iskopina, troškova, uređenja okoline, a zasluge pridaje rukovodiocima koji su otvorenog uma, veoma pozitivni i nikada se ne žale na posao. Dali su šansu mladim ljudima, koji su budućnost ovog rudnika, da se pokažu i dokažu, ističe Jian He Yuan.

U sastavu „Novog Cerova“ su površinski kop i Fabrika drobljenja i mlevenja koja je nedavno dobila nove drobilice i instalirana je nova linija, nove „Mecove“ pumpe za hidrotransport. Ruda sa „Novog Cerova“ za dva sata stiže u kriveljsku flotaciju.

U Fabrici drobljenja i mlevenja, koja zapošljava 105 radnika, aktuelno je i uređenje okoline i puteva. Uklanjaju se stare naslage rude, rastur iz pogona mlevenja i otpadni metal iz kruga fabrike. U januaru i februaru sakupljeno je oko 50 tona starog gvožđa koje je trulelo u blizini bazena zgušnjivača i po okolnim putevima, kažu u Ziđinu.