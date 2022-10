U okviru Dečje nedelje sutra „Dečji škrab“

BOR – Nizom aktivnosti do 7. oktobra u Boru se obeležava „Dečija nedelja“. Zbog održavanja manifestacije „Dečji škrab“ sutra će od 10 do 13 časova biti zatvoren za saobraćaj deo Ulice „Moše Pijade“ od ukrštanja sa Ulicom „Boško Buha“ do ukrštanja sa Pionirskom ulicom.

Osim radionica u borskim ustanovama kulture, za najmlađe će biti organizovana projekcija crtanog filma, a u sali Muzičke škole i koncert učenika ove ustanove.

Manifestaciju podržava Grad Bor.