U Opštini Majdanpek otklanjaju posledice obilnih padavina

MAJDANPEK – Jučerašnji dan bez kiše omogućio je nadležnim službama u Opštini Majdanpek da počnu da otklanjaju posledica obilnih padavina, koje su posebno vidljive u selima Gornje Reke i Boljetinu. S obzirom na to da je kiša uništila most između Debelog Luga i Leskova, radnici iz ovog dela opštine u Majdanpek na posao dolaze obilaznim putem, preko Gornjana i Rudne Glave.

Radnici Javnog preduzeća za puteve i građevinsko zemljište danas su u Jasikovu, selu koje je, uz Debeli Lug, pretrpelo najviše štete, gde pokušavaju da raščiste put kroz selo, u kojem je zbog poplavljenih kuća dvadesetak domaćinstava evakuisano. Podjednako teška situacija bila je preksinoć i u Debelom Lugu, gde je, takođe, desetak domaćinstava, usled plavljenja moralo, uz pomoć mehanizacije, da napusti svoje domove.

Posledice izlivanja Malog Peka, koji se juče vratio u svoje korito, vidljive su i u Majdanpeku, posebno u gornjem toku, gde je voda podrila asfalt.

„Zbog bezbednosti, deo Pemske ulice, od solitera sa 16 spratova zatvorili smo za saobraćaj, zbog čega će paralelna ulica do sada jednosmerna, postati dvosmerna, rekao je Dragan Popović, predsednik Opštine na sednici Štaba za vanredne situacije, dodajući da će lično predložiti rušenje velikog mosta, koji spaja Karađorđevu ulicu i Autobusku stanicu i izgradnju manjeg pešačkog mosta, s obzirom na to da postojeći sa svojom konstrukcijom predstavlja usko grlo, gde se prilikom velikih padavina sakuplja šut i drugi otpadni materijal, koji onemogućava protok vode i dovodi do izlivanja Malog Peka iz korita.

Tokom jučerašnjeg dana raščišćen je i put prema Kučevu, kod Blagojevog kamena, koji je takođe, bio u prekidu za saobraćaj.

Zbog posledica elementarne nepogode, u delu Opštine Majdanpek proglašena je vanredna situacija koja će trajati do završetka sanacije štete, a pomoć će biti zatražena i od Republike.