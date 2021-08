BOR-U Opštoj bolnici u Boru skener ponovo ne radi. Kvarovi su, kažu, odgovorni, učestali, jer je postojeći star skoro dve i po decenije, kupljen je još u prošlom veku, 1997.godine.

“Skener je star zato se i kvari često. Do sada smo u takvim situacijama pacijente na preglede slali u Zaječar, ali sada je jedino ispravan skener u Kladovu. Jeste teže za pacijente, ali je to jedina mogućnost. Finansijska sredstva za njegovu popravku trebalo bi da dobijemo od Ministarstva zdravstva. Nekada su nam pomagali, RTB, Opština Bor i mali privrednici, ali to sada nije moguće. Iz ministarstva su nam takođe najavili i kupovinu novog”, istakao je dr Goran Bogdanović, pomoćnik direktora za medicinska pitanja.

Na žalost mnogo je pitanja bez odgovora. Ne zna se ni kada će biti popravljen, a još manje kada će biti kupljen nov skener. U celoj toj priči najteže je onima koji najmanje zaslužuju, pacijentima koji su nemoćni i primorani da bolesni putuju u Kladovo, iako redovno izmiruju zdravstveno osiguranje.