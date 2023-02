U prošloj godini za 70 mesta povećan kapacitet azila za pse u Majdanpeku

Prošlu poslovnu godinu u Javnom preduzeću za stambene usluge Majdanpek obeležilo je povećanje broja ugovora sa stambenim zajednicama o tekućem održavanju zajedničkih prostorija zgrada . Takodje, u okviru poslova Zoo higijene, kapacitet prihvatilišta za napuštene pse povećan je sa 166 na 238 mesta.

„Trenutno ugovor o održavanju imamo sa 82 stambene zgrade, a samo u prošloj godini sklopljeno je 11 novih ugovora. To je, inače, naša osnovna delatnost i cilj nam je da u ovoj godini taj broj dodatno povećamo. Ovo tim pre što imamo uslova za to, posebno u kadrovskom smislu, s obzirom na to da imamo zaposlene radnike svih neophodnih profila, električare, liftadžije i druge“, kaže Gradimir Đurić, v.d. direktora JP za stambene usluge Majdanpek.

Od pre dve godine ovom preduzeću je Opština u nadležnost prenela i službu Zoo higijene, odnosno poslove hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa. Zbog uvećanih potreba, u saradnji sa lokalnom samoupravom, tokom prošle godine kapacitet azila je povećan za 70 mesta i trenutno se u njemu nalazi 238 jedinki.