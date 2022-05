U većini prodavnica u Boru nema kristal šećera

BOR – U većini maloprodajnih objekata trgovinskih lanaca u Boru, trenutno nema kristal šećera. Poslednje isporuke, prethodne sedmice su rasprodate, a ograničenja u prodaji ove namirnice za sada nema. Kilogram šećera je koštao od 83 do 90 dinara. Jedino u prodavnicama „Lav“ ima rinfuznog kristal šećera u prodaji, a kilogram košta 141 dinar. Alternativa je šećer u prahu koga svuda ima, ali je znatno skuplji. Primera radi, pakovanje od 250 grama u „Maxiju“ je 80 dinara. Zejtina i brašna na zalihama u borskim prodavnicama ima dovoljno. Cene su različite u zavisnosti od proizvođača. Litar zejtina košta od 185 do 200 dinara. Kilogram brašna tip 400, u zavisnosti od proizvođača se prodaje od 61,5 do 92, dok je ista količina najprodavanijeg brašna tip 500 od 60,5 do 82 dinara. Inače, brašna u prodaje ima i u većim pakovanjima.

Trgovci kaže da su nestašice pojedine robe posledica produžetka primene Uredbe Vlade Srbije o ograničavanju cene osnovnih životnih namirnica. Mišljenje pojedinih građana je da bi Vlada trebalo da kontroliše maržu, a ne cenu, da bi zaštitila najiromašnije slojeve stanovništva u ovoj globalnoj krizi. Borani smatraju da ne bi trebalo praviti zalihe hrane, jer kako kažu nestašice su trenutne, a na veće cene su već navikli, pa i na nedostatak pojedinih artikala.

Sve u svemu, Vlada Srbije je nedavno u cilju zaštite standarda građana produžila važenje Uredbe o ograničenju cene osnovnih životnih namirnica za dva meseca. Cena šećera, brašna tip 400 i tip 500, suncokretovog ulja i svinjskog buta nesme prelaziti nivo cena ovih proizvoda na dan 15. novembar 2021. godine.