Uglja na zalihama kao usred zime

BOR-Pri kraju ovogodišnje grejne sezone u Boru na zalihama Toplane ima uglja kao usred zime. Prema procenama nadležnih određena količina će ostati i za narednu sezonu.

“Siguran sam da nikada više nije bilo uglja na zalihama, ako se uzme u obzir da smo pri kraju grejne sezone. Takođe, ni jedna Toplana u Srbiji koja greje na ugalj nema zaliha koliko ih mi imamo. Uspeli smo da obezbedimo i veliku količinu visokokvalitetnog uglja. To je ugalj iz Kazahstana I Češke republike. S obzirom na ratnu situaciju to smo uspeli da obezbedimo nešto ranije I dopremili ga zadnjih dana tako da ćemo imati I za narednu grejnu sezonu. Grejali smo 24 sata dva meseca, očekujemo potrošnju oko 50 hiljada tona, koliki je prosek zadnjih godina. Spremni smo, ako bude potrebno da grejemo I noću do kraja sezone. Građanima sam na početku obećao dobru grejnu sezonu i zadovoljan sam što će tako biti“, kaže Dragan Veličković,vd direktor JKP Toplana.

U prilog tvrdnji da će ova grejna sezona biti uspešna, uprkos problemima, govori i činjenica da je bilo značajno manje velikih kvarova koji su u što kraćem roku otklanjani. S obzirom na starost opreme, zadovoljni smo kako je funkcionisao sistem grejanja u Boru, dodao je na kraju Veličković.