Ulica Moše Pijade delimično otvorena za saobraćaj

BOR-U sklopu rekonstrukcije ulice Moše Pijade u Boru, koja je počela pre nešto više od dva meseca, u toku su pripremni radovi za polaganje vodovodnih cevi od ulice Prvog maja do Pionirske u dužini od 250 metara, dok je prva trasa iste dužine pri kraju. Izmeštanje vodovoda u ovom delu je od izuzetnog značaja, jer su postojeće cevi bile stare skoro pola veka.

“Do završetka građevinske sezone, osim premeštanja vodovodnih cevi, u planu su još neki radovi. Namera nam je još da zamenimo stara osušena stabla novim sadnicama”, rekao je Slaviša Frišković, direktor JKP za stambene usluge”.

Ulica Moše Pijade u Boru, od danas je delimično otvorena za saobraćaj I to od šest do osam ujutro I od 14 do 16 sati poslepodne. Ovakva odluka je doneta zbog gužve u saobraćaju koja se u to vreme stvara u sporednim ulicama.