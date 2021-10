Uskoro Javni poziv za JPP za novu toplanu

BOR – Javni poziv za sklapanje ugovora o Javno privatnom partnerstvu za izgradnju nove toplane u Boru mogao bi da bude raspisan za desetak dana, rekao je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić u emisiji „Aktuelno“ Televizije Bor.

Nakon što su odbornici Skupštine grada Bora na poslednjoj sednici usvojili predlog projekta nove toplane koji je nešto drugačiji od prethodnog i tačno definiše lokaciju i mogućnost izmene cene toplotne energije u zavisnosti od cene energenta na tržištu, pristupilo se izradi ugovora.

„S obzirom na to da bi on trebalo da bude sklopljen na period od 30 godina, bitno je razraditi sve detalje i maksimalno zaštititi građane„, kaže Milikić i dodaje da se ova procedura završava u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja, a kompletna dokumentacija trebalo bi da bude spremna početkom novembra. Nakon toga biće raspisan javni poziv, a izgradnja nove toplane mogla bi da počne u prvoj polovini naredne godine, kako bi do septembra bila spremna.

Postojeća toplana koja će i ove grejne sezone zagrevati desetak hiljada stanova u Boru pokazala se kao potpuno nerentabilna i sa dugovima koji su veći od dve milijarde dinara mogla bi već naredne godine da prestane da radi. Plan lokalne samouprave je da naredne godine privatni partner izgradi novi pogon koji će koristiti zemni gas i sečku za grejanje, a grad bi vodio brigu o isporuci toplotne energije do potrošača.