Uspešna godina za Sindikat penzionera „Nezavisnost“

Borski penzioneri koji su članovi Udruženja Sindikata „Nezavisnost“, tokom 2023. godine imali su više mogućnosti za ostvarenje popusta prilikom kupovine, letovanje na rate, korišćenje vaučera za rehabilitaciju u banjama ili besplatne preglede. Sindikat ima dosta planova i za nerednu godinu, a biće otvoren i za učlanjenje novih borskih penzionera.

BOR – Sindikat penzionera „Nezavisnost“ tokom 2023. godine aktivno je radio na poboljšanju uslova života svojih članova. Pored vaučera koji su omogućavali određeni procenat popusta za robu i usluge u pojedinim radnjama u gradu, preko podele paketa pomoći za penzionere čija mesečna primanja ne prelaze 40 hiljada dinara, pa do vaučera za rehabilitaciju u nekoj od srpskih banja ili letovanje na moru.

„Ova godina je za nas bila veoma uspešna. Preko vaučera smo u Sokobanju na rehabilitaciju poslali 38 penzionera, a u Vrnjačku Banju 58. Na letovanje u Stavros otišlo je 12 penzionera, a isto toliko naših članova letovalo je u Sutomoru, i svi su bili zadovoljni organizacijom“, kaže Dragan Ilić iz Udruženja Sindikata penzionera „Nezavisnost“ Bor.

Tokom ove godine Sindikat penzionera „Nezavisnost“ organizovao je i besplatne preglede sluha koje je iskoristilo oko 60 penzionera. Planovi za 2024. su nastavak svih dosadašnjih aktivnosti, pre svega akcija besplatnih pregleda vida, a već sada zainteresovani mogu da se prijave za letovanje u maju naredne godine.

„Za 2024. godinu organizujemo letovanje u Asprovalti u Grčkoj. U ponudi je Vila „Teo“ za 11 dana, odnosno 10 noćenja sa prevozom, a cene su od 135 do 155 evra u zavisnosti od broja ležaja. Imamo i luksuzniju varijantu, Vila „Aleksandra“ koja košta od 145 do 165 evra. Letovanje bi bilo od 19. maja. Olakšice pri plaćanju su uplata 30 odsto od ukupne cene odmah, a ostatak na više rata do 15. maja“ naglasio je Ilić.

Svakog radnog dana od 8 i 30 do 10 i 30h u Klubu za stara lica, zainteresovani penzioneri mogu da se jave i dobiju sve potrebne informacije u vezi svih povoljnosti koje sindikat nudi najstarijim Boranima, kaže Ilić. Sindikat za sada ima tridesetak članova, a mesečna članarina je simboličnih 50 dinara.