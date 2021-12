Uspešno poslovanje Vodovoda u Boru

BOR-Javno komunalno preduzeće Vodovod u Boru ovu godinu završava pozitivnim finansijskim rezultatom nakon skoro tri decenije. Uz redovnu distribuciju vode, izgrađeno je više od 40 kilometara vodovodne mreže, što u istoriji preduzeća nije zabeleženo. Prihodi su uvećani zahvaljujući i brojnim dodatnim poslovima.

“Mogu da se pohvalim stanjem u Vodovodu, dosta smo prihodovali izgradnjom mreže, distribucijom vode, ali I dodatnim poslovima kao što su održavanje atmosferske kanalizacije, javne rasvete, javnih česama I fontana.To je sve doprinelo da poslujemo pozitivno nakon toliko godina” rekao je Goran Pavić,direktor JKP Vodovod u Boru.

Dobar finansijski rezultat omogućio je borskom Vodovodu da drastično smanji I višedecenijska dugovanja za utrošenu električnu energiju.

“Mi smo 2018.godine za struju dugovali 418 miliona dinara. Nakon sporazuma sa EPS-om rata nam je oko šest miliona, a uz to plaćali smo I redovnu potrošnju koja je od sedam do deste miliona dinara. Prošle I ove godine uplatili smo više od 300 miliona. Mislim da u istoriji Vodovoda niko do sada nije toliko platio za struju”, dodao je Goran Pavić .

U sklopu poslovanja borskog Vodovoda veoma je značajan I podatak da su zarade zaposlenima isplaćivane na vreme. Takođe su finansijskim srestvima iz sopstevenih izvora, nakon više godina, uspeli da kupe I novu radnu mašinu. Sve su ovo razlozi, dodao je, Goran Pavić da budemo zadovoljni uspehom i sa ponosom dočekujemo 2022.godinu.