Usvojene izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

BOR,SRBIJA-Izmenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđeno je da će komunalni milicajci i gradski komunalni inspektori moći da izriču kazne na licu mesta zbog nenošenja maske ili nepoštovanja fizičke distance na otvorenom ili u zatvorenom prostoru.

Kazne za ova dva prekršaja su po pet hiljada dinara, koje će se naplaćivati mandatno i sa umanjenjem upola ako se plate u roku od sedam dana. Fizička lica koja se ne prijave graničnoj službi ili nadležnom zavodu za javno zdravlje po povratku iz zemalja sa velikom transmisijom virusa platiće kaznu od 50 hiljada do 150 hiljada dinara. Ista novčana kazna čeka i one koji ne postupe po rešenju sanitarnog inspektora o stavljanju pod zdravstveni nadzor kao i one koji odbiju ili prekrše karantin u kućnim uslovima, dok će kazne za pravna lica biti od 50 hiljada do 300 hiljada dinara u zavisnosti od odredbe koju krše.

Zakonom je propisano da je kovid-19 zarazna bolest koja se prenosi vazduhom, a nad kojom se sprovodi epidemiološki nadzor. Propisuje se i da osoba koju tokom epidemiološkog ispitivanja epidemiolog označi kao „kontakt“ mora da se pridržava mera i uputstava koje odredi nadležni lekar.

Definisana je i kućna izolacija kao mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelima od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka bolesti i obolelima kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima.

Karantin u kući je mera kojom se ograničava sloboda kretanja i nalaže praćenje zdravstvenog stanja osobama koje su bile ili za koje postoji sumnja da su bila u kontaktu sa zaraženim. Izmenama Zakona u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti može da se odredi preporučena ili obavezna vanredna imunizacija za sva lica, odnosno za određene kategorije, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti.