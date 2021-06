Utrošeno blizu 27. 200 vakcina, interesovanje građana nedovoljno

BOR – Na području grada Bora od početka imunizacije protiv korona virusa dato je blizu 27.200 vakcina, prve i druge doze. Revakcinisano je više od 12.600 građana, a na čekanju je oko 2.000 prijavljenih. Kineska vakcina proizvođača „Sinofarm“ upotrebljena je najviše, dato je 20.630 doza, slede „Fazjer“ i „Sputnjik“ cepiva, sa po više od 3.000 vakcina. Generalno, nadležni u borskom zdravstvu nisu zadovoljni odzivom građana za imunizacija protiv kovida iako su, kako kažu, ispunjeni svi uslovi da se svi zainteresovani zaštite od ove zarazne bolesti.

„Boranima su na raspolaganju dva punkta sve vreme. Bez zakazivanja, svakog dana od 9 do 19 časova u Službi patronaže Doma zdravlja omogućeno je vakcinisanje. U Klubu za stara lica daje se druga doza vakcina, takođe svakog dana od 8 do 18 časova, a po potrebi i duže. Meštanima u borskim selima je takođe omogućena imunizacija po utvrđenom rasporedu i to bez zakazivanja. Svako može da dođe i da izabere vakcinu“, istakla je dr Slađana Jovanović, pomoćnik direktora Doma zdravlja u Boru.

Apsolutno nema opravdanja za slabiji odziv građana, pre svega jer je vakcina jedina realna zaštita od komplikacija koje može izazvati korona virus ukoliko se i dogodi da vakcinisani oboli, kategorični su lekari.

Na zalihama borski epidemiolozi za sada imaju blizu 2.500 doza vakcina, a one se konstantno dopunjuju novom količinom iz nadležnih ustanova.