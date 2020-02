Uvećana januarska penzija

SRBIJA – Januarske penzije uvećane su za 5,4 odsto, što znači da će penzioneri sada primati od 540 do 7.000 dinara više, odnosno januarskim povećanjem od 5,4 odsto najviše će dobiti 30 penzionera čija su primanja oko 132.000 dinara, a najmanje, od 540 do 810 dinara, sleduje onima sa minimalnom penzijom do 15.000 dinara. Isplata za starosne penzionere i za one koji su otišli u prevremenu starosnu penziju, kojih je i najviše, više od milion, počinje u ponedeljak, 10. februara. Prvo na kućnu adresu i šaltere pošta, a dan kasnije penzije će biti uplaćene i na tekuće račune.

Ova korekcija rezultat je dugo najavljivanog izmenjenog Zakona o PIO, odnosno usvojene švajcarske formule, po kojoj se penzije, posle četiri godine pauze, usklađuju 50 odsto sa rastom inflacije i 50 odsto sa rastom zarada.