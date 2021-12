Uvid u birački spisak za područje Opštine Majdanpek

MAJDANPEK – Opštinska uprava Majdanpek izložila je na uvid deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje majdanpečke opštine.

“Zahteve za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani mogu do 31. decembra podneti u Opštinskoj upravi, kancelariji broj 22, svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Takođe, građani mogu do, najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, 25. decembra, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećem referendumu glasati po mestu boravišta, na teritoriji Opštine Majdanpek”, napominje Lidija Binđesko, načelnik Opštinske uprave Majdanpek.

Prema aktulenom biračkom spisku, u opštini Majdanpek pravo glasa imaju 16.373 punoletna građanina.