Uvid u birački spisak za teritoriju opštine Majdanpek

MAJDANPEK – Punoletni građani opštine Majdanpek uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska mogu obaviti u Opštinskoj upravi, kancelariji broj 20. Zahteve za eventualne promene u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Majdanpek, mogu podneti Opštinskoj upravi svakog radnog dana od 7 do 19 časova, odnosno neradnim danima od 8 do 13 sati, najkasnije do zaključenja biračkog spiska, 10. aprila.

