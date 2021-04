Vakcinacija od danas ponovo u selima

Nakon sprovedena dva kruga vakcinacije, proces imunizacije na teritoriji seoskih mesnih zajednica se nastavlja od danas.

Svi zainteresovani meštani koji se dosad nisu vakcinisali, to mogu učiniti bez prethodne prijave preko portala eUprave, kineskom vakcinom Sinofarm, u punktovima u seoskim ambulantama. Meštani koji su već primili prvu dozu vakcine, revakcinaciju mogu obaviti na istim punktovima. Proces vakcinacije vršiće se prema utvrđenom rasporedu, uz napomenu da se vakcinacija neće vršiti tokom praznika, na Veliki petak i Uskrs.

Danas su vakcinu mogli da prime meštani Donje Bele Reke, Metovnice i Luke, dok će u subotu punktovi od 9 do 13 časova biti otvoreni u Šarbanovcu, Tandi i Oštrelju. U Zlotu punkt radi svakog radnog dana od 9 do 13 časova i vikendom od 8 do 10 sati.