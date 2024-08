Vanredna situacija u opštini Majdanpek

Štab za vanredne situacije opštine Majdanpek doneo je odluku o uvođenju vanredne situacije zbog nedostatka vode za piće, a koja izmedju ostalog podrazumeva zabranu nenamenskog korišćenja vode iz vodotokova koji snabdevaju vodozahvat “Pustinjac” odakle se Majdabpečani snabdevaju vodom. Na sednici Štaba usvojen je i režim restrikcija po kojem će žitelji Majdanpeka vodu imati u periodu od 6 do 10 časova i od 14 do 17 sati.

“Apelujem na žitelje ovog dela opštine da postupe u skladu sa naredbom, a za njeno sprovođenje angažovaće se ekipe, uključujući i mene i predstavnike Opštinske uprave i javnih preduzeća, koje će svakodnevno, pa i tokom noći, obilaziti teren i sankcionisati nepoštovanje zabrane. Iako je voda javni resurs, u ovom trenutku prioritet su ljudi i smatram da je osnovno pravo na vodu za piće sedam hiljada Majdanpečana bitnije o useva, koji, takođe, trpe zbog toplotnog talasa i suše”, naglasio je Dragan Popović, predsednik Opštine, napominjući, da su neosnovane priče koje se mogu čuti ovih dana, da je razlog nestašice vode kompanija “Ziđin”.

To je potvrdio i direktor majdanpečkog vodovoda Slobodan Krajić, koji je rekao da je rudnik isključen sa mreže i da se svakako voda sa “Pustinjca” ne koristi za proizvodni prosces u rudniku.

Na sednici Štaba usvojen je i režim restrikcija po kojem će Majdanpečani do daljeg vodu imati u periodu od 6 do 10 časova i od 14 do 17 sati.

Svi gradski rezervoari su trenutno puni i iz jednog od njih obezbeđuje se stalni dotok vode do Bolnice i Doma zdravlja. Pored cisterne koja svakodnevno vodu doprema iz Donjeg Milanovca, tamošnje komunalno predzeće poslaće u Majdanpek i više tankova za vodu, koji će biti postavljeni na nekoliko lokacija u gradu, što će u svakom trenutku, pored cisterni koje će nastaviti da kruže po utvrđenom rasporedu, značiti sigurno snabdevanje vodom za piće.