Većina učenika u Boru na „online“ nastavi ako odobri ministarstvo

BOR – Članovi štaba za vanredne situacije u Boru, usvojili su na današnjoj sednici mere koje bi trebalo da doprinesu stabilizaciji epidemiološke situacije u Boru.

Usvojena je naredba kojom se prethodne odluke usklađuju sa republičkim i odnosi se na skraćenje radnog vremena do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima koja stupa na snagu od sutra.

Dodatne mere odnose se na rad osnovnih i srednjih škola u Boru. Preporučeno je da sve srednje škole u Boru pređu na onlajn nastavu. Što se osnovnih škola tiče preporučeno je da svi učenici petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovnih škola pređu na onlajn nastavu, dok je za učenike od prvog do četvrtog razreda preporučeno da se nastava odvija kao i do sada. Za njih važi preporuka da ukoliko u odeljenju ima više od dva učenika koji su pozitivni ili je pozitivan predavač, odeljenje pređe na on lajn nastavu. Ove mere mora da odobri nadležno ministarstvo, kako bi mogla da počne njihova primena.

Krizni štab je usvojio i preporuku da u se u javnim preduzećima i službama posao organizuje tako da što više radnike pređe na rad od kuće, a ukoliko to nije moguće da se rad organizuje u više smena. Ista mera je u zaključku preporučena i privatnim preduzetnicima.