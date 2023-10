Veliko interesovanje Borana za preventivne preglede

U borskom Domu zdravlja organizovana je akcija preventivnih pregleda bez zakazivanja. Za ultrazvuk dojke i proveru tumor markera prostate, vladalo je veliko interesovanje Borana. Akcija je trajala od 8 do 16 sati, a odvijala se po pravilima i instrukcijama Republičkog Fonda zdravstvenog osiguranja. Ovakve akcije važne su jer skraćuju proceduru čekanja na pregled i podižu svest građana o značaju preventivnih pregleda za rano dijagnostikovanje bolesti, što je jedan od preduslova za uspešno lečenje.

BOR – Akcija preventivnih pregleda u borskom Domu zdravlja pokazala se veoma uspešnom. Veliki broj žena javio se lekarima za ultrazvuk dojke, kao i muškaraca za proveru tumor markera za rano otkrivanje karcinoma prostate. Akcija je sprovedena u više od 150 zdravstvenih ustanova u Srbiji, a Dom zdravlja Bor spremno je dočekao veliki broj pacijenata zainteresovanih za preglede. Za samo dva sata više od 70 žena i muškaraca javilo se izabranom lekaru za uput na neki od predviđenih pregleda.

„Javio se veliki broj žena zainteresovanih za ultrazvuk dojke, a i veliki broj muškaraca koji su želeli da urade PSA, tumor marker za prostatu. Gužva je velika, ali ako bude bilo potrebe, mi ćemo i sledeće nedelje nastaviti ovu akciju. Za sada sve ide po pravilima i instrukcijama koje smo dobili iz Republičkog Fonda zdravstvenog osiguranja“, rekla je dr Vesna Radosavljević, direktor Doma zdravlja u Boru.

Acija je trajala od 8 do 16 časova, a u prva četiri sata za pregled se javilo više od 170 građana. Svi koji su dobili uput izabranog lekara, a nisu stigli na red do 16 sati, biće pregledani najdalje u roku od sedam do deset dana, kažu u borskom Domu zdravlja.