ISTOČNA SRBIJA, BOR – U istočnoj Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, ali uz povećanje oblačnosti sa severa. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od -2 do 1 stepen, maksimalna od 10 do 14 stepeni.

U Boru u ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, ali uz povećanje oblačnosti. U toku večeri i noći kiša. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 0 stepeni, maksimalna dnevna 11 stepeni.