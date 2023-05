Veštačka inteligencija – dobra ili loša sadašnjost i budućnost

Šta je veštačka inteligencija? Koliko znamo o njoj i na koji način je koristimo? U budućnosti ona može da veoma korisna, posebno u oblasti medicine, ali može i da dovede do ogromnih promena u svetu kakav danas poznajemo i pozitivnih i negativnih.

BOR – O ubrzanom razvoju veštačke inteligencije u svetu, ali i u Srbiji sve se više priča, od pozitivnih strana koja ona može da donese do negativnih i opasnih na koje sve češće upozoravaju naučnici.

„Treba imati u vidu da je veštačka inteligencija program, koji razvija čovek, algoritam koji prikuplja veliku količinu podataka, sortira ih i predstavlja rezultate tako da deluje kao da je to inteligentno biće uradilo. Brzina njenog rada i učenja je ogromna, za to ima mnogo veći potencijal od čoveka, ali je to u stvari to samo skup dostupnih podataka. U kakve će svrhe biti upotrebljena, to zavisi od onih koji je kreiraju.“ – kaže profesor informatike Zoran Milojević. On dodaje da su neki tipovi veštačke inteligencije odavno u upotrebi, posebno na društvenim mrežama, gde na osnovu interesovanja koje korisnik pokazuje, algoritam sam zaključuje koji sadržaji bi mogli da nam budu interesantni i predlaže ih.

Pojedina zanimanja svakako mogu da budu ugrožena, jer veštačka inteligencija u nekim sferama može da zameni čoveka. U budućnosti ona može da dovede do poboljšanja u mnogim sferama, ali su neophodne opšte zakonske regulative koje bi propisale smer i granice njenog razvoja, kojih za sada nema.