Viktor Anđelović dobitnik Svetosavske nagrade

BOR, ZLOT – Bivši učenik Osnovne škole „Petar Radovanović“ u Zlotu, a sada đak Matematičke gimnazije „Svetozar Marković“ u Nišu, Viktor Anđelović jedan je od dobitnika Svetosavske nagrade za 2024. godinu. Svetosavska nagrada predstavlja priznanje za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređenja obrazovno-vaspitne prakse i razvoja naučnih i umetničkih dostignuća u oblasti obrazovanja u Republici Srbiji.

„Nagrađen sam zbog značajnih rezultata u prethodnoj školskoj godini, kao što su prva nagrada na republičkom takmičenju iz matematike i fizike, prva nagrada na republičkom takmičenju „Misliša“, prvo mesto na međunarodnom takmičenju „Kengur bez granica“, na Matetamtičkoj olimpijadi, takođe, prvo mesto. Veoma sam srećan što sam srednju školu započeo sa ovakvim priznanjem i što sam bio u Vladi Republike Srbije da primim tu nagradu. Raduje me što ima još dece koja su na istom putu kao ja. Jedan sam od onih koji veruju u dobru organizaciju pomoću koje se sve postiiže. Moj motiv su nagrade, to me pokreće da učim i onda pokupim „zlato“, to me čini srećnim“, kaže Viktor Anđelović.

Nagrade sa republičkih takmičenja bile su benefit i za upis u srednju školu, koju je ovaj vredni i talentovani mladić želeo. Jasne panove za budućnost još uvek nema, kaže da ima dovoljno vremena da o tome razmisli, ali će svakako nastaviti put takmičenja i potruditi se da osvoji još zlatnih odlikovanja.

Viktor je inače i dobitnik Oktobarske nagrade koju dodeljuje Grad Bor, bio je učenik generacije 2023/24. u Osnovnoj školi „Petar Radovanović“ u Zlotu, a nosilac je i priznanja takmičara generacije na nivou Republike Srbije.