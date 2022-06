„Visoki planiri“ i jezero „Robule“ uskoro zeleni

Kopovsko odlagalište „Visoki planiri“, koje dominira u Boru, kao i jezero „Robule“ uskoro će biti ozelenjeni. Ovaj posao nije bio sastavni deo Ugovora o strateškom partnerstvu Zijina sa Vladom Srbije, pošto je reč o parcelama koje su istorijsko nasleđe nekadašnjeg RTB-a Bor, ali je Serbia Zijin Copper nedavno potpisala trojni ugovor sa borskim Institutom za rudarstvo i metalurgiju i gradom u nameri da se on što pre završi. U cilju zaštite životne sredine i zdravlja građana Bora i okoline, pošto pod uticajem vetra sa „Visokih planira“ dolazi do ponovne emisije i detektovanja povećanih koncentracija teških metala u vazduhu, Serbia Zijin Copper će, nakon što na celoj površini rasplanira zdravi sloj zemlje, formirati travni pokrivač i na taj način znatno smanjiti emisiju prašine.

BOR – Od dolaska Zijina u Srbiju, ukupne investicije u Bor i Majdanpek četvorostruko su premašile cenu po kojoj je kineska kompanija dokapitalizovala rudarsko-metalurški kombinat i realizovala strateško partnerstvo sa Srbijom. U tehničku obnovu i proširenje četiri rudnika i topionice u Boru, kao i u brojne projekte bezbednosti i zaštite životne sredine, Serbia Zijin Copper je za tri i po godine uložila milijardu i 320 miliona američkih dolara, odnosno 60 miliona dolara više od onoga što je bila u obavezi da učini do kraja 2024. godine. Ugovorom o strateškom partnerstvu Zijin se, decembra 2018. obavezao da u narednih šest godina u poboljšanje proizvodnje, povećanje efikasnosti, otvaranje novih rudnika, ali i znatno povećanje produktivnosti investira milijardu i 260 miliona američkih dolara.

Idući putem zelenog i održivog razvoja, i to podruku sa ekologijom, Serbia Zijin Copper je u samo u zaštitu životne sredine do aprila ove godine uložila 161 milion dolara, a do kraja 2022. investiraće još 50 miliona dolara. U rad su pušteni sistemi: za prikupljanje i odsumporavanje dimnih gasova iz topionice (avgust 2021), za prečišćavanje kiselih otpadnih voda iz rudnika “Jama” i “Novo Cerovo” (oktobar 2021), za prečišćavanje otpadnih voda iz majdanpečkog “Severnog revira” (novembar 2021), kao i za prečišćavanje otpadnih voda iz jezera “Robule” (oktobar 2021). Oprema za monitoring kvaliteta vode u Borskoj i reci Pek montirana je decembra prošle godine i sistem je pušten u probni rad. Do aprila ove godine prečišćeno je 110.000 kubika otpadnih voda, a ozelenjeno je 727.000 kvadratnih metara degradirane površine i posađeno 170.000 sadnica, saopšteno je iz kompanije Serbia Zijin Copper.

Ozelenjavanjem protiv prašine

Međutim, to nije sve jer najveći ekološki poduhvat tek sledi. Kopovsko odlagalište „Visoki planiri“, koje dominira gradom, kao i jezero „Robule“ uskoro će biti ozelenjeni. Ovaj posao nije bio sastavni deo Ugovora o strateškom partnerstvu Zijina sa Vladom Srbije, pošto je reč o parcelama koje su istorijsko nasleđe nekadašnjeg RTB-a Bor, ali je Serbia Zijin Copper nedavno potpisala trojni ugovor sa borskim Institutom za rudarstvo i metalurgiju i gradom u nameri da se on što pre završi. Nakon što se otpadna voda, kao višedecenijski problem akumulacije u jezeru „Robule“, potpuno prečisti i jezero isuši, kompanija će površinu zatrpati raskrivkom sa obližnjeg odlagališta, a zatim ozeleneti.

Sa istim motivom Serbia Zijin Copper je sa Institutom za rudarstvo i metalurgiju u Boru potpisala sporazum i o ozelenjavanju „Visokih planira“. Borska naučno-istraživačka institucija, koja je nosilac prava nad ovom nepreglednom parcelom u vlasništvu države Srbije, dala je saglasnost kompaniji da i tamo realizuje ozelenjavanje i na taj način spreči resuspenziju, odnosno ponovno podizanje čestica prašine. U cilju zaštite životne sredine i zdravlja građana Bora i okoline, pošto pod uticajem vetra sa „Visokih planira“ dolazi do ponovne emisije i detektovanja povećanih koncentracija teških metala u vazduhu, Serbia Zijin Copper će, nakon što na celoj površini rasplanira zdravi sloj zemlje, formirati travnati pokrivač i na taj način znatno smanjiti emisiju prašine.

Zaštita vodotokova

Serbia Zijin Copper rešava i nasleđene probleme u oblasti zaštite vodotokova, pa implementira nove tehnologije i izdvaja velika sredstva za nabavku, ugradnju i funkcionisanje sistema koji bi to omogućili.

Kada je reč samo o Rudniku bakra Majdanpek, izrada tehničkog rudarskog projekta i ugradnja postrojenja za prečišćavanje voda sa kopova „Severni“ i „Južni revir“, stalni monitoring kvaliteta površinskih voda, odnosno mrežni sistem za praćenje vode u reci Pek, izgradnja perionice za teška vozila sa zatvorenim sistemom i ugradnja separatora za zauljenu vodu samo su neki od projekata realizovanih sa tim ciljem. Uspostavljena je i redovna praksa čišćenja starih i novoizgrađenih sabirnika i taložnika, izgrađene su perionice na izlaznim kapijama rudnika, uveden sistem recirkulacije u pogonu „Filtraža“, sve sa ciljem da se zatvorenim kruženjem vode onemogući njeno isticanje u vodotokove, a pored toga i redovno čisti korito reke Mali Pek i to ne samo u zoni rudnika.

Prečišćavanje rudničkih voda sa kopova zasnovano je na zatvorenom sistemu, bez ikakvog ispuštanja štetnih materija, što omogućava da se prethodno neutralisana voda sa „Severnog revira“ prepumpava u bazen za tehnološku vodu i distribuira pogonu flotacije, a voda sa „Južnog revira“ prepumpava do bazena za tehničku vodu u flotaciji.

Uvođenje onlajn sistema za praćenje kvaliteta vode reke Pek je konkretan doprinos sprovođenju osnovnih opredeljenja Zijin Grupe u oblasti zaštite životne sredine i omogućava kontinuirano praćenje sadržaja cinka, bakra, arsena, mangana, ali i podataka o pH vrednosti vode reke Pek nizvodno od zone rudnika. Sada je sadržaj čvrstih čestica i jona metala u vodi reke Pek znatno manji nego pre tri godine, a kvalitet vode značajno je poboljšan.

Potpuno posvećena opredeljenju za zaštitu životne sredine, kompanija Serbia Zijin Copper pokušava da sve vodotokove zaštiti od uticaja rudarskih aktivnosti, pa se izgradnjom mreže taložnika i vodosabirnika smanjuje i mogućnost da atmosferske vode iz zone rudnika ponesu i druge sadržaje.

Podsetimo i da je Serbia Zijin Copper učinila sve da u propisanom roku ispoštuje sve zahteve i preporuke nadležnih inspekcijskih organa, ali i stavove struke, sa ciljem da se spreči ponavljanje neželjenih pojava i negativnog uticaja na kvalitet životne sredine.