Za sada nema povećanja broja virusnih infekcija kod dece

Među decom školskog uzrasta za sada nema značajnijeg širenja virusa, uobičajnih za ovo doba godine. Ipak, zbog promenljivog vremena očekuju se u narednom periodu pre svega respiratorne virusne infekcije.

BOR – Na školskom odeljenju Doma zdravlja u Boru za sada nije zabeleženo značajnije povećanje broja dece koja se javljaju na preglede, bez obzira na početak školske godine i povratak učenika u školske klupe.

Dosadašnja iskustva su pokazala da se u drugoj polovini ili krajem septembra češće javljaju virusna oboljenje. Uobičajni problemi su kada počne prelazni period iz vrućeg u hladniji period jer lako dolazi do prehlada.

„Za sada nema povećanog broja pacijenata ni na školskom ni dečijem odeljenju u Domu zdravlja. Obično, u septembru kada deca u školama i obdaništima uđu u kolektiv, dolazi do širenja virusnih infekcija. Obično su to infekcije gornjih disajnih puteva ili stomačni virusi. Obično se povećanje broja pacijenata dešava u drugoj polovini septembra ili početkom oktobra. S obzirom na to da se radi o virusnim infekcijama, ukoliko se pojave, ne treba uzimati antibiotike, treba snižavati temperaturu ukoliko ide preko 38 sa pet uz pomoć antipiretika, potrebna je adekvatna hidracija i ishrana deteta. Ukoliko ovi simptomi potraju duže od 48 ili 72 časa i ako temperatura ne pada, potrebno je javiti se lekaru, kada će se na osnovu laboratorijskih analiza utvrditi dalja terapija. Za poboljšanje imuniteta, preporuka su prirodni izvori vitamina, voće i povrće, koga sada ima dovoljno.“ – kaže dr Srđan Petrović, lekar u školskom odeljenju Doma zdravlja Bor

Ni tokom leta nije zabeleženo povećanje oboljenja digestivnog trakta kod dece, što je često bio slučaj prethodnih godina, jer vreli dani kakvi su bili nisu pogodovali razvijanju i širenju virusa, kažu u borskom Domu zdravlja.