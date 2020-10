Zaječar domaćin Prvenstva Srbije u krosu

ZAJEČAR – Zbog specifične epidemiološke situacije, osim roditelja takmičara, prisustvo publike trkama nije bilo moguće, a prema rečima Igora Božinovića, generalnog sekretara Sportskog saveza Srbije, svi učesnici u takmičenju bili su u obavezi da nose maske izuzev sportista koji se takmiče u tom trenutku kojima je na startu merena telesna temperatura.

„Uslovi su veoma složeni bez obzira na to što je ove godine zbog cele situacije na snazi ograničenje broja takmičara. Ove godine suština nije masovnost, već učešće najboljih. Ograničenost je do 20 učesnika po trci i trudimo se i moramo da izgaramo u tome da sve epidemiološki mere budu zastupljene, da svi učesnici koji nisu na samom trkalištu moraju da nose maske, moraju biti na određenoj distanci. Naravno, prilikom prijave tu su i izjave roditelja da deca nisu prethodnih dana bila u kontaktu sa osobom koja je zaražena. Nadamo se da će sve proteći u najboljem redu, Zaječar je to i dokazao i prethodnih godina kad su krosevi ovde bili masovniji.“

Zaječar je osmostruki prvak države u organizovanju Krosa RTS-a, i to je prema rečima Edina Zukovića, selektora atletske reprezentacije Srbije kvalifikovalo Zaječar da, pored tog krosa, bude domaćin i organizator Prvenstva Srbije u krosu i Kupa gradova.

„Drago mi je što je Zaječar pristao da organizuje ovo prvenstvo Srbije u krosu. Stevan Kovačević radi stvarno sjajan posao i eto naše partnerstvo je došlo do toga da već dve godine zaredom imamo državno prvenstvo u okviru Krosa RTS-a. Prošle godine je bilo u Šapcu, a sada ta čast pripada i Zaječaru. Zahvalio bih se i rukovodstvu grada Zaječara, predstavnicima Sportskog saveza jer su odradili stvarno sjajan posao i staza je odlično pripremljena. Tu je naravno pomogao i naš tehnički delegat, međutim najbitnije je da se puno dece i puno takmičara prijavilo, da će rezultati verovatno biti izuzetno dobri, posebno u ovim vremenima kada su otkazani i prvenstvo Balkana u krosu i prvenstvo Evrope.“

Grad Zaječar predstavljalo je čak 14 takmičara, članova Atletskog kluba Mladost, između ostalih i juniorska šampionka Srbije na 800 metara i vicešampionka na 1500 metara Iva Maletić.